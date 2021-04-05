Екатеринбург, 5 апреля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Мат на рабочем месте должен приводить к возбуждению административных дел. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Ветлужских («Единая Россия») в соцсети «ВКонтакте».

Советский плакат. Наше условие — долой сквернословие! (фрагмент)

Парламентарий посоветовал своим подписчикам не мириться с ругающимися коллегами. По мнению Ветлужских, нужно добиваться возбуждения административных дел по ст. 20.1 КоАП («мелкое хулиганство»). В этом случае невоспитанным работникам грозит штраф.

Кроме того, можно добиться включения в правила внутреннего трудового распорядка в организации следующей нормы — не позволять нецензурную брань. «В этом случае работодатель сможет привлечь работника к дисциплинарной ответственности», — пояснил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России приняли закон о запрете мата в социальных сетях.