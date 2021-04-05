Челябинск, , 14:40 — REGNUM В Челябинской области с природными пожарами будут бороться более 4 тыс. человек. Также предстоит задействовать около двух тысяч единиц техники, сообщает пресс-служба губернатора.

В частности, к борьбе с загораниями будут привлечены силы МЧС, лесопожарные станции лесхозов, областной противопожарной службы. Кроме того, в процессе будут задействованы арендаторы лесных участков и другие организации различных форм собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 апреля на большей части Южного Урала вводится пожароопасный сезон.

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