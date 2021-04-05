Москва, , 14:39 — REGNUM По итогам 2020 года впервые российский аграрный экспорт превысил импорт. Об этом 5 апреля заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Впервые в 2020 году российский аграрный экспорт превысил импорт. Мы стали нетто-экспортёрами продовольствия. Это вообще впервые, такого не было ещё ни в Советском Союзе, как я понимаю, ни у нас», — заявил Патрушев.

При этом, по его словам, сельское хозяйство планомерно уходит исключительно от зернового экспорта, растёт доля отраслей с более высокой добавленной стоимостью.

«В 2020 году существенной прибавки удалось добиться по продукции с высокой добавленной стоимостью. Развиваем экспорт рыбы и рыбной продукции. Здесь в 2020 году появились объективные сложности в связи с пандемией, в частности у нас появились ограничения на поставки продукции в Китай», — указал он.

«С учётом этого ведём сейчас постоянный диалог с коллегами из КНР и, конечно же, открыли альтернативные маршруты и рынки сбыта через Японию в Корею, соответственно», — отметил министр.

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