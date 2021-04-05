Стокгольм, , 14:41 — REGNUM В сети появились фотографии с испытания нового электрифицированного кроссовера Genesis eGV70 в зимних условиях в Швеции. Фотографии обнародовал портал CarsCoops.

Электрокроссовер Genesis eGV70 Carscoops

Электрокроссовер Genesis GV70, судя по регистрационным документам, будет называться eGV70. Внешне модель не сильно будет отличаться от традиционного GV70. Главным отличием в экстерьере станет закрытая радиаторная решетка электрокроссовера.

Новинка будет выполнена в новом фирменным стиле компании, который был продемонстрирован на концепте Genesis X, а также получит двухуровневую оптику.

Ожидается, что Genesis eGV70 будет представлен до конца 2021 года.

Ранее генеральный директор Genesis Motors America Марк Дель Россо, что компания сосредоточится на выпуске электрокаров и не станет выпускать гибридные версии моделей.

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