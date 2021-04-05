Стокгольм, 5 апреля 2021, 14:41 — REGNUM В сети появились фотографии с испытания нового электрифицированного кроссовера Genesis eGV70 в зимних условиях в Швеции. Фотографии обнародовал портал CarsCoops.

Электрокроссовер Genesis eGV70
Электрокроссовер Genesis eGV70
Carscoops

Электрокроссовер Genesis GV70, судя по регистрационным документам, будет называться eGV70. Внешне модель не сильно будет отличаться от традиционного GV70. Главным отличием в экстерьере станет закрытая радиаторная решетка электрокроссовера.

Новинка будет выполнена в новом фирменным стиле компании, который был продемонстрирован на концепте Genesis X, а также получит двухуровневую оптику.

Ожидается, что Genesis eGV70 будет представлен до конца 2021 года.

Ранее генеральный директор Genesis Motors America Марк Дель Россо, что компания сосредоточится на выпуске электрокаров и не станет выпускать гибридные версии моделей.

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