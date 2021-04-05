Калуга, , 15:02 — REGNUM В Калужской области в рамках реализации проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по участкам автодорог, которые запланировано отремонтировать в 2021 году, проведены конкурсные процедуры, заключены государственные и муниципальные контракты. Во втором квартале запланированы конкурсные процедуры на дополнительный ремонт участков трасс, ввод в эксплуатацию которых состоится в 2022 году. Однако их ремонт начнется уже в 2021 году. Общая протяженность таких участков составляет 92 км. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное министерство дорожного хозяйства.

В рамках регпроекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2021 году запланировано приобретение 10 стационарных и 2 мобильных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и начало работ по устройству двух автоматических пунктов весового и габаритного контроля. Кроме этого, будет заключен контракт жизненного цикла на устройство и последующее содержание линии электроосвещения в Ферзиковском районе протяженностью 2,9 км.

Основная цель регионального проекта «Безопасность дорожного движения» — снижение смертности в результате ДТП на 100 тысяч населения в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. В рамках данного проекта продолжится установка барьерных и пешеходных ограждений, дорожных знаков и знаков маршрутного ориентирования, нанесение горизонтальной дорожной разметки, устройство искусственного освещения на 42 км автомобильных дорог в 26 населенных пунктах в 11 районах Калужской области.

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