Москва, , 14:36 — REGNUM Законопроект, ужесточающий наказание за систематическое вождение в состоянии опьянения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Предусматривается, что повышенную ответственность повлечет управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим уже ранее наказанным за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, ужесточается ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость причинение тяжкого вреда здоровью или смерти.

Назначение более строгого наказания будет обеспечиваться путем увеличения сроков лишения свободы и принудительных работ — до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет, размера штрафа — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей вместо санкций от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет. Предлагается также исключение наказания в виде обязательных работ.

Кроме того, для создания условий для вариативного применения реальных наказаний перечень их основных видов предлагается дополнить исправительными работами на срок до двух лет и ограничением свободы на срок до трех лет.

Также предусматривается увеличение срока дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет взамен установленного до трех лет.