Челябинск, , 14:33 — REGNUM На основной части Челябинской области 10 апреля начнётся пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Кроме того, с 1 мая такой режим введут в лесах на территории Катав-Ивановского, Кусинского, Ашинского, Нязепетровского и Саткинского районов, а также Златоустовского, Верхнеуфалейского и Усть-Катавского городских округов.

Данная мера предпринята для предотвращения природных пожаров и для оперативного реагирования на возникающие очаги огня. Ранее Челябинскую область проверил Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, который признал регион полностью готовым к пожароопасному сезону 2021 года.