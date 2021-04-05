Нур-Султан, , 14:32 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя председателя Национального банка республики Дину Галиеву, сообщили 5 апреля в пресс-службе главы государства.

Новым заместителем главы финансового регулятора назначен Берик Шолпанкулов. С апреля 2020 года он входит в совет директоров Фонда проблемных кредитов и национального управляющего холдинга «КазАрго».

С 2016 года Шолпанкулов также работал в министерстве финансов республики, занимал должность заместителя министра.

Напомним, Дина Галиева занимала должность заместителя председателя Нацбанка с 2015 года. Возглавляет представительство Национального банка с июня 2020 года.