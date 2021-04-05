Москва, , 14:32 — REGNUM Удельный вес убыточных организаций в сельском хозяйстве систематически сокращается. Об этом 5 апреля заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Удельный вес убыточных организаций у нас ежегодно сокращается. В принципе, за счёт модернизации производства и повышения его прозрачности и по итогам прошлого года он ожидается уже на уровне 11,5%. В 2021 году будем пытаться сохранить эти темпы, достаточно активно работаем и будем стараться сохранить эти темпы», — заявил Патрушев.

При этом в отрасли также растёт заработная плата, отметил он.

«Если в 2018 году средняя зарплата в сельском хозяйстве составляла 25,5 тыс. рублей, то по итогам 2020 года — уже почти 31 тыс. рублей. Это, конечно, далеко не предел, тем не менее мы видим положительную динамику. Там от региона к региону разная ситуация», — указал министр.