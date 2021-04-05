Анкара, , 14:31 — REGNUM Посол Индонезии в Турции Лалу Мухаммад Икбал заявил о 19 случаях торговли людьми с участием индонезийских граждан в Турции в последние месяцы, сообщает Kompas.

Посол предупредил граждан Индонезии, что иностранцам в Турции не разрешается работать в сфере домашнего клининга.

«Почти наверняка всем тем, кто едет в Турцию, предлагают работать помощниками по хозяйству в Турции, что определенно незаконно. И могут стать жертвами торговли людьми», — заявил посол Индонезии в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу до 19 апреля 2021 года.

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