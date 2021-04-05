Москва, , 14:35 — REGNUM Пассажирский лайнер авиакомпании NordWind, вылетевший из Казани в турецкий Стамбул, совершил вынужденную посадку в Москве. Об этом сообщает 5 апреля телеграм-канал Mash Iptash.

«Долетели нормально, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Лайнер сел в аэропорту «Шереметьево», из Казани он вылетел в 11:00 по местному времени (совпадает с мск). В воздухе у самолёта не убралась стойка шасси, потому пилот решил изменить маршрут.

Пассажиров — на борту их было 177 человек — позднее отправят к месту назначения.

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