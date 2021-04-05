Киев, 5 апреля 2021, 14:33 — REGNUM Власти Киева провалили введение спецпропусков в общественном транспорте города на время жёсткого карантина. Об этом сообщила 5 апреля пресс-служба офиса президента Украины.
Без спецпропусков осталась часть работников, включая медиков, отметили в пресс-службе, назвав такую ситуацию «недопустимой».
Напомним, ранее в Киеве случился транспортный коллапс, вызванный введением жёсткого карантина. Многие люди не смогли попасть на работу из-за отсутствия спецпропусков, а местные таксисты в несколько раз подняли цены.
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