Киев, 5 апреля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Власти Киева провалили введение спецпропусков в общественном транспорте города на время жёсткого карантина. Об этом сообщила 5 апреля пресс-служба офиса президента Украины.

Norbert Aepli Маршрутный автобус. Киев

Без спецпропусков осталась часть работников, включая медиков, отметили в пресс-службе, назвав такую ситуацию «недопустимой».

"Власти Киева должны срочно исправить сложившуюся ситуацию, обеспечив жителей города… спецпропусками для пользования общественным транспортом. Должно быть обеспечено и достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве случился транспортный коллапс, вызванный введением жёсткого карантина. Многие люди не смогли попасть на работу из-за отсутствия спецпропусков, а местные таксисты в несколько раз подняли цены.

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