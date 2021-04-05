Мадрид, , 14:37 — REGNUM Большая часть жителей Испании (59,7%) считает, что на период действия в стране ограничений на передвижение между регионами, связанных с пандемией коронавируса, нужно запретить въезд на испанскую территорию гражданам других стран. Это 5 апреля следует из данных социологического опроса, обнародованного газетой El Mundo.

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Уточняется, что опрос был проведен с 29 по 30 марта и в нем принимала участие 1 тыс. респондентов.

При этом 30,8% жителей страны считают, что иностранцы могут въезжать на территорию страны, однако при этом должны применяться более жесткие ограничительные карантинные меры.

Еще 8,2% опрошенных ответили, что въезд зарубежным гостям должен быть разрешен без ужесточения санитарных мер, так как данные путешествия являются соответствующими всем принятым в Евросоюзе мерам безопасности.

В то же время, 63,5% респондентов не верит в то, что план вакцинации, который разработало правительство Испании, даст возможность стране уже летом вернуться в нормальный режим жизни.

Отметим, на сегодняшний день на территории Испании было выявлено за весь период пандемии свыше 3,3 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.