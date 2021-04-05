Березовский район, Красноярский край, , 14:29 — REGNUM Уголовное дело по факту грабежа в отношении красноярского ветерана Великой Отечественной войны передано в региональный следственный комитет. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Информация о происшествии появилась 5 апреля в местных массмедиа. Сообщалось, что в поселке Зыково Березовского района неизвестный, воспользовавшись доверчивостью ветерана, проник к нему в дом. Злоумышленник избил пенсионера и потребовал отдать ему имеющиеся деньги.

Забрав 20 тысяч рублей, подозреваемый скрылся с места происшествия. В полиции по данному факту было возбуждено уголовное дело (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ — «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни»). Прокурор изъял уголовное дело из полиции и передал для дальнейшего расследования в следственный комитет.

Устанавливается личность и местонахождение злоумышленника, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае прокуратура Дальнегорска проверила информацию из соцсетей о ненадлежащих условиях проживания и краже денег у ветерана Великой Отечественной войны.

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