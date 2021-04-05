Иркутск, , 14:27 — REGNUM В Иркутскую область для массовой вакцинации от коронавируса поступило порядка 11,5 тысячи доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник-V). Об этом 5 апреля главе региона Игорю Кобзеву доложил министр здравоохранения Яков Сандаков на заседании оперштаба.

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По его словам, следующая партия вакцины поступит в конце недели. Таким образом, всего регион получил уже 129,9 тысячи доз препаратов для вакцинации от COVID-19. Известно, что первым компонентом вакцинировано 104 435 человек, в том числе 36 554 человека старше 60 лет. Полный курс вакцинации прошли 72 316 человек, из которых около 27 тысяч — люди пожилого возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2160 человек, причём 24 из них погибли только за выходные дни (3−4 апреля 2021 года).

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