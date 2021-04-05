Москва, , 14:26 — REGNUM Появление в России новых динамичных дорожных знаков направлена на сохранение жизней людей. Они позволят контролировать снижение скорости на опасных участках дороги, например, в условиях низкой видимости или в гололедицу, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«В настоящее время водителей предупреждают о необходимости снизить скорость стационарные дорожные знаки, а превышение рекомендуемой скорости не влечет за собой штрафа.

Надеюсь, после окончания тех условий, в связи с чем были введены данные ограничения, новая технология будет работать без сбоев и скорость на предлагаемых динамических знаках всегда будет соответствующая погодным условиям.

В противном случае, обжалование неправомерно выписанных штрафов превратиться в бесконечность.

На мой взгляд, дополнительные новые дорожные знаки не остановят «шумахеров» и гонщиков, которые, к сожалению, не соблюдают никакие дорожные знаки.

В первую очередь надо направить все правовые средства в сторону выявления данных граждан с целью пресечения дорожно-транспортных происшествий и сохранения жизней людей», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России тестируют динамические дорожные знаки для борьбы с превышением скорости при сложных дорожных условиях.

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