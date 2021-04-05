Москва, , 14:25 — REGNUM Совет Думы 5 апреля определит дату отчета правительства РФ о его деятельности за 2020 год, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы не будем отодвигать далеко дату отчета правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отчет правительства РФ должен был состояться 21 апреля, однако на эту дату было назначено послание президента РФ Федеральному собранию. Отчет представит премьер-министр Михаил Мишустин.

Отчет Счетной палаты о работе в 2020 году намечен на 7 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Отчет правительства РФ перед Госдумой перенесен на 12 мая