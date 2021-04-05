Бишкек, , 14:25 — REGNUM Цены на бензин В Киргизии в апреле 2021 года могут вырасти еще на 6%, а на дизельное топливо — сразу на 9%. Такой прогноз делают аналитики Ассоциации нефтетрейдеров республики.

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Предстоящее увеличение стоимости автомобильного топлива эксперты объясняют тем, что во всем мире продолжают расти цены на нефть, а также повышением отпускных цен на нефтепродукты на российском рынке.

Еще одним негативным фактором, спровоцировавшим рост цен на бензин и дизтопливо на автозаправках в Киргизии, стало падение курса киргизской национальной валюты по отношению к доллару США.

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