Москва, , 14:25 — REGNUM Женщина, пострадавшая в массовой автоаварии в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била, находится в реанимации в состоянии медикаментозного сна. Об этом сообщил адвокат Марии А. Андрей Князев.

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«От аппарата ИВЛ её отключили, но пока она все ещё в стабильно тяжелом состоянии. У нее повреждены конечности — открытые переломы ног, а также внутренние разрывы органов. Её даже нельзя никуда транспортировать», — подчеркнул правозащитник.

Он добавил, что его подзащитная без сознания, а врачи прогнозов пока не дают. Адвокат заявил, что подаст жалобу на избранную предполагаемому виновнику ДТП меру пресечения и будет добиваться официального признания А. потерпевшей. Пока этого не произошло.

«Мы также готовы принять материальную помощь, потому что хотим, чтобы Мария восстановила своё здоровье, — подчеркнул беседе с ТАСС Князев. — Мы пока не знаем, какие суммы потребуются, этого даже сами врачи не знают».

Как сообщало ИА REGNUM, авария, виновником которой стал блогер и пранкер Бил, произошла 1 апреля в Москве на Новинском бульваре. Бил за рулём спортивного автомобиля Audi на высокой скорости вылетел на встречную полосу в Москве и врезался в Volkswagen, за рулём которого находилась женщина.

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Тверской суд Москвы назначил блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о ДТП на Садовом кольце. Подозреваемому нельзя покидать квартиру с 22:00 до 8:00. Он также не может управлять автомобилем и пользоваться средствами связи.