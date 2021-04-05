Бишкек, , 14:24 — REGNUM К концу 2020 года ни одна из распределительных компаний не выполнила поручение правительства Киргизии по сокращению дебиторской задолженности за электроэнергию. Об этом заявил премьер-министр Улукбек Марипов на правительственном заседании, посвященном проблемам энергетической отрасли.

«Пусть каждый руководитель берет на себя ответственность за предприятие, только тогда работа каждого учреждения будет продвигаться вперед. Отсюда будет и доверие населения к власти», — сказал он.

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Высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на необходимости снизить уровень потерь электроэнергии, добавив при этом, что все госорганы должны соблюдать лимиты энергопотребления.

Также глава правительства отметил, что нужно проводить политику по энергосбережению и экономному использованию электроэнергии, поскольку в водохранилище при Токтогульской ГЭС (вырабатывает до 70% производимой в Киргизии электроэнергии) мало воды.

«В сфере выработки электроэнергии одна из основных задач — восполнение необходимого объема воды в Токтогульском водохранилище», — подчеркнул Улукбек Марипов.

Подводя итог заседания, премьер-министр Киргизии поручил чиновникам разработать План мероприятий по искоренению коррупции в сфере управления энергетическими объектами.

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