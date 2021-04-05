Тольятти, Самарская область, , 14:25 — REGNUM Арбитражный управляющий расположенного в городе Тольятти Самарской области химического завода «ТОМЕТ» Анатолий Селищев сообщил о запуске агрегата по производству метанола, полгода назад выведенного из строя. Как напоминает издание Infox.ru в статье «Полгода простоя: как дрязги разрушают производство в России», успешно работавший до осени прошлого года химический завод оказался втянут в корпоративный конфликт между компанией «Уралхим» и предприятием «Тольяттиазот». В частности, «Уралхим» инициировал процедуру банкротства ТОМЕТа, взыскав с него в свою пользу больше 10 млрд рублей. При этом, как утверждают авторы публикации, никаких непогашенных обязательств перед «Уралхимом» на тот момент за ТОМЕТом не числилось, а претензии «Уралхима» были связаны совсем с другим юридическим лицом — «Тольяттиазотом», тяжбу за который эта компания ведет на протяжении уже более десяти лет.

В октябре 2020 года «Уралхим» с помощью судебных приставов заблокировал счета ТОМЕТа, парализовав производственный процесс. В результате завод, выпускавший до этого пятую часть всего российского метанола, был вынужден прекратить работу.

Спустя некоторое время после введения процедуры наблюдения, на обоих метанольных агрегатах ТОМЕТа произошли аварии. «Это неудивительно, — отмечает Infox.ru, — учитывая, что агрегаты были оперативно остановлены в связи с нехваткой ресурсов из-за блокировки счетов, а процедуры остановки и запуска агрегатов на химических производствах считаются наиболее опасными. И если первый агрегат удалось вернуть в строй достаточно оперативно, то второй починили только в марте 2021 года — в результате дезорганизации нормальной работы завода и блокировки его счетов агрегат полгода провел в вынужденном простое».

Причиной столь долгой паузы, как подчеркивается в публикации, «многие называют неспособность… конкурсного управляющего Анатолия Селищева организовать работу квалифицированных специалистов, способных справиться с ремонтом агрегата в более сжатые сроки». Infox.ru напоминает, Селищев занимает 4595-е из 4632 мест в рейтинге арбитражных управляющих Федеральной налоговой службы РФ за 2017−2019 гг., а его суммарный балл в этом рейтинге, отражающий эффективность работы, составляет 1,30 из 2100 возможных. «Ни одна из процедур банкротства, которые он проводил, — пишет издание, — не закончилась оздоровлением должника, в подавляющем большинстве процедур требования кредиторов не были удовлетворены, а в некоторых осталась невыплаченной и заработная плата работникам И, несмотря на все это, компания «Уралхим» настаивала на кандидатуре именно Селищева и смогла добиться от суда его назначения. На вопрос, чем был обусловлен выбор Уралхимом именно Селищева, представители «Уралхима» в судебном заседании не ответили».

«Впрочем, — отмечает Infox.ru, — выбор неудивителен, ведь Селищев с лихвой оправдывает «кредит доверия» Уралхима, обеспечивая ему полное отсутствие иных кредиторов в деле». Как пишет «Независимая газета», до настоящего времени требования суда о предоставлении позиции по заявленным кредиторами требованиям игнорировались и ни один из кредиторов не смог включить свои требования в реестр, а судебные заседания многократно откладываются. В заседании 31 марта по рассмотрению требования «Тольяттиазота» суд даже наложил на конкурсного управляющего штраф в размере 10 тыс. рублей за неуважение к суду, выразившееся в непредставлении отзыва, несмотря на многократные требования суда.

Между тем, сообщает Infox.ru, 1 апреля Селищев провел собрание ккредиторов, в повестке которого был вопрос об увеличении размера его вознаграждения. «Уралхим» как единственный кредитор, включенный в реестр, проголосовал за увеличение гонорара Селищева с 30 до 350 тысяч рублей.

До своего банкротства ТОМЕТ входил в пятерку лидеров метанольного производства страны и в число крупнейших налогоплательщиков Самарской области. К сожалению, отмечается в публикации, последние события вокруг предприятия говорят о том, что новых поступлений в бюджет регион увидит не скоро.