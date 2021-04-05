Москва, , 14:22 — REGNUM Для того, чтобы удержать деньги физических и юридических лиц, российским банкам надо повышать ставки по вкладам и депозитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков, комментируя соответствующий прогноз рейтингового агентства АКРА.

«Рост темпов инфляции, начавшийся в конце 2020 года, значительно снизил реальную доходность по вкладам. Причем во многих случаях эта доходность оказалась ниже текущих темпов инфляции, — сказал Марков. — Вследствие этого многие вкладчики не заинтересованы в пролонгации вкладов и депозитов по мере их завершения и рассматривают различные альтернативные направления инвестирования денежных средств. Это может привести к оттоку денежных средств из банков и потере банковской ликвидности».

Как подчеркнул Марков, для недопущения этого банкам нужно поднимать ставки по вкладам и депозитам, чтобы вновь сделать их привлекательными для клиентов.

«Ориентиром для банковских ставок служит ключевая ставка, размер которой был увеличен до 4,5% и Банк России прогнозирует ее дальнейшее повышение, — добавил экономист. — Это может служить сигналом для банков об увеличении ими ставок по вкладам и депозитам».

Экономист обратил внимание на то, что некоторые банки начали повышать свои ставки, не дожидаясь роста ключевой ставки.

«Для того, чтобы сохранить привлекательность вкладов и депозитов в качестве инструмента инвестирования денежных средств, ставки по ним необходимо увеличивать до уровня, который бы перекрывал инфляцию, а также приносил прибыль», — подытожил Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что рассчитывать на существенный, то есть более чем 1−2 процентных пунктов, рост ставок по депозитам в банках РФ нецелесообразно.

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