Москва, , 14:25 — REGNUM По итогам января-февраля 2021 года покупатели в Москве потратили на новые машины сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) 50 млрд рублей. Таким образом, дилеры в российской столицы выручили с продажи авто этого сегмента больше всего средств за отчетный период. Об этом 5 апреля сообщается на портале «Автостат Инфо».

На втором месте по доходности в столице машины Е-сегмента. В отчётном периоде российские автолюбители на них потратили в общей сложности 6,3 млрд рублей. Выручка с легковых машин В-класса составила 4,3 млрд рублей.

Что же касается люксовых автомобилей, то в Москве расходы покупателей на их покупку составили 3,3 млрд рублей. Выручка дилеров с седанов D-класса (класс легковых машин согласно классификации Европейской комиссии, класс «больших автомобилей») — 2,9 млрд рублей.

На машины С-сегмента (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс») за первые два месяца 2021 года столичные автолюбители потратили 2,1 млрд рублей, а на покупку минивэнов — 753 млн рублей.

Напомним, в 2020 года российские дилеры выручили с продажи легковых автолюбителей 2,249 трлн рублей. Из этой суммы на машины сегмента SUV российские автолюбители потратили 1,48 трлн рублей.

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