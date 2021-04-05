Уфа, , 14:24 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров будет сам курировать работу госкомитета региона по предпринимательству. Соответствующее распоряжение главы региона 5 апреля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Ранее работу этого комитета курировал руководитель аппарата правительства Башкирии Илшат Тажитдинов. Этим же распоряжение с него снимается эта обязанность.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Башкирии сообщил о том, что ключевой задачей правительства республики на 2021 год является рост занятости населения.