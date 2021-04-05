Красногорск, , 14:24 — REGNUM Экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса (АПК) из Подмосковья в Китай вырос в три раза. Об этом 5 апреля сообщили в министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

По словам главы регионального минсельхоза Сергея Воскресенского, экспорт продукции АПК в Китай по итогам 2020 года составил 128,2 миллиона долларов, увеличившись на 84,9 миллиона долларов по сравнению с предыдущим годом. На данный момент КНР является одним из ключевых торговых партнеров Московской области, занимая третье место по объему экспорта подмосковной продукции АПК и девятое место по объему импорта аграрной продукции в Подмосковье.

«Наиболее экспортируемой группой подмосковной продукции АПК является мясная продукция, которую продали на 105 миллионов долларов. Далее следует продукция масложировой отрасли, продано на 10,9 миллиона долларов и сахаристые кондитерские изделия мы продали на 2,54 миллиона долларов», — уточнил Воскресенский.

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