Пушкин, Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM В Городской больнице №38 имени Н.А. Семашко в городе Пушкин завершили процедуру дезинфекции после завершения работы больницы в режиме инфекционного госпиталя. С 6 апреля все отделения этого стационара начнут работу в штатном режиме, сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

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«За весь период работы в качестве временного инфекционного госпиталя в стационаре была оказана помощь 7637 заболевшим COVID-19. Здесь было развернуто 260 инфекционных коек», — отметили в Смольном.

Еще 2 апреля возобновили штатную деятельность акушерское отделение и отделение реабилитации, а 5 апреля открылись терапевтическое, кардиологическое и неврологическое отделения. В то же время больница сохранит состояние полной готовности к быстрому перепрофилированию в инфекционный стационар, оставив на месте санпропускники и запас средств индивидуальной защиты для медиков.

Напомним, по данным на 4 апреля в Петербурге было развернуто 5347 коек для больных с COVID-19 и пневмониями, из них свободны были 972 койки, что составляет 18,2%. стационара.

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