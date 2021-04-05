Москва, 5 апреля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Единой России» в Госдуме готовы разработать изменения в законодательство о государственных закупках для повышения их конкурентности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев по итогам встречи с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным.

ИА REGNUM Госдума

«Мы разделяем тревогу Счетной палаты и готовы посмотреть изменения законодательства, избежать фаворитизма, когда регионы переплачивают за те средства, которые могли бы получить за те же деньги», — сказал Исаев.

В ходе встречи с депутатами фракции Кудрин рассказал об итогах проверок госзакупок лекарств в 2020 году во время пандемии коронавируса.