Пенза, , 15:13 — REGNUM С апреля по август 2022 года в Государственной Третьяковской галерее пройдет выставка работ художника Генриха Семирадского. Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого представит работы из своих фондов, сообщает пресс-служба минкультуры и туризма Пензенской области.

В собрании Пензенской картинной галереи находится два рисунка автора — «Сидящая девушка» (1883 года) и «Голова юноши в профиль» (1889 года). Именно эти работы художника в следующем году отправятся в Третьяковку.

Генрих Семирадский — крупнейший мастер салонного искусства, создатель особого жанра — «античной идиллии». Также он прославился своими огромными холстами на темы древней истории.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственную Третьяковскую галерею в 2020 году посетили около 927 тыс. человек. Вводимые ограничения подтолкнули руководство галереи к более активному развитию онлайн-ресурсов. В частности, число подписчиков YouTube-канала галереи превысило 156 тыс. человек, общая аудитория онлайн-ресурсов в 2020 году составила около 10 млн человек. Рекорд по посещаемости был установлен в 2019 году. Тогда галерею посетили 2 млн 836 тыс. человек.

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