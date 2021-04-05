Москва, 5 апреля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин видит риски в отсутствии конкурентности при госзакупках лекарств на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

«Проверили все госзакупки лекарств — это на федеральном уровне 280 млрд рублей. Большинство закупок неконкурентны, то есть на одну закупку выставляется одна компания, закупка признается несостоявшейся и с ней заключается соглашение. У нас десятки производителей, которые хотели бы участвовать, но так лот сформирован — на большой ассортимент, что выходят только специализированные посреднические организации, которые не производители», — рассказал Кудрин в ходе встречи с президиумом фракции «Единая Россия» в Госдуме

Он сообщил, что о ситуации доложено президенту РФ Владимиру Путину и есть поручение добиться конкурентных закупок.