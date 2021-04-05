Пермь, , 14:17 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 5 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19. Такой же суточный показатель отмечен и днем ранее.

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Лечение в больницах получают 23 пермяка, дома под меднаблюдением находятся 89 человек. Среди новых носителей коронавируса восемь детей.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 51 815 случаев заражения. От коронавирусной инфекции излечились 46 411 пермяков. На сегодняшний день в больницах пребывают 694 пациента, у которых диагностирован COVID-19.

Жертвами заболевания стали 1994 человека, из них восемь — за последние сутки.