Екатеринбург, , 14:16 — REGNUM В Екатеринбурге журналистов обучат приёмам самообороны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском творческом союзе журналистов.

Московские и уральские тренеры «расскажут, покажут и научат, как вести себя в опасной для жизни и здоровья ситуации на улице, в замкнутом пространстве, в местах массовых мероприятий». Для участия приглашаются как действующие работники СМИ, так и студенты журфака.

Мероприятие «Сила слова» пройдёт 11 апреля с 12:00 во Дворце игровых видов спорта. Среди организаторов — Союз журналистов России, Свердловский творческий союз журналистов и региональный филиал Российского союза боевых искусств. При себе нужно иметь спортивную форму и кроссовки.

Весной 2021 года в Екатеринбурге произошло уже два случая нападения на журналистов. 5 марта корреспондента ИА REGNUM Дмитрия Красноухова пытались похитить трое неизвестных. В начале апреля злоумышленники избили журналиста «Ермак-медиа» Александра Агафонова.

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