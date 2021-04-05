Киев, , 14:19 — REGNUM В переговорах Украины и Международного валютного фонда (МВФ) наметился определённый прогресс. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко 5 апреля в эфире телеканала «Интер».

"Мы смотрим оптимистично в направлении переговоров, мы видим определённый прогресс. В последнее время он довольно-таки успешный, и последний звонок, который был у премьер-министра, он свидетельствует о том, что мы приближаемся к взаимопониманию по некоторым вопросам», — сказал чиновник.

Марченко добавил, что Украина уже сейчас видит «свет в конце тоннеля» на переговорах с МВФ.

По его словам, Украина должна восстановить некоторые условия, которые ранее уже были выполнены, но по каким-то причинам были отменены.

Напомним, ранее США отказали Украине в предоставлении государственных гарантий по украинским еврооблигациям. По словам американских чиновников, у Украины есть возможность получить дешёвый кредит у МВФ.

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