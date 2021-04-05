Приштина, Сербия, 5 апреля, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Депутат парламента Косово из рядов Демократической партии Косово Аделина Граинца 4 апреля приняла решение о переходе в состав парламентской группы партии власти «Движения за самоопределение».

Regnum Иван Шилов Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, об этом Граинца сообщила в ходе третьего тура голосования о выборах президента Косово. Граинца стала одним из 72 депутатов парламента Косово, проголосовавших в поддержку Османи. Благодаря тому, что Граинца и депутат из еще одной оппозиционной партии — «Альянс за будущее Косово» — Альбена Решитай вопреки решению руководства своих партий приняли участие в последнем (только в третьем) туре голосования, избрание президента Вьосы Османи стало возможным и Косово не отправилось на новые выборы. Согласно Конституции Косово, на сеансе, посвященном избранию президента, должны присутствовать не менее 2/3 депутатов (не менее 80).

Лидер партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти сообщил о вступлении Граинцы в ряды его партии на своей странице в Instagram: