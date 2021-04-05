Москва, , 14:09 — REGNUM На сегодняшний день очевидно, что Центральный банк не готов поделиться контролем в сфере денежных обращений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание представителя МИД РФ о том, что развитие цифровых валют и блокчейна позволяет надеяться на то, что база для международных расчетов может быть сформирована на совершенно новой технологической основе.

«Заявление о стремительном развитии цифровых валют и блокчейна, а также технологий, способных заменить SWIFT, абсолютно рационально и обоснованно. Также не случайно, что это заявление исходит не из уст экономического блока либо представителя ЦБ РФ, а от официального представителя ведомства, не отвечающего за экономические последствия, — сказал Ордов. — Проблема децентрализованных систем в глазах регуляторов и официальных чиновников в том, что теряется самое ценное, чем сегодня располагают власти, а именно контроль. Готов ли ЦБ РФ сегодня поделиться контролем в сфере денежных обращений? Очевидно, что нет».

Как подчеркнул Ордов, транзакции в системе блокчейна и криптовалют уже в настоящее время ведутся с высокой степенью надежности и защищенности, но они проходят вне какой-либо правовой юрисдикции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, стоит ли считать систему SWIFT устаревшей.

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