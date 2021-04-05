Москва, , 14:09 — REGNUM В 2021 году спрос на рабочую силу в сельском хозяйстве придётся удовлетворять с помощью иностранных рабочих. Об этом 5 апреля заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«В прошлом году с учётом пандемии мы справились в части рабочих рук собственными силами, мы практически не привлекали иностранную рабочую силу. Привлекли студентов, привлекли тех людей, которые на тот момент были безработными», — заявил Патрушев.

В 2021 году потребность в иностранных рабочих всё-таки образовалась, продолжил он.

«Она составляет для отрасли растениеводства порядка 35 тыс. человек. Сейчас активно этим занимаемся, чтобы у нас и посевная прошла как следует, да и потом мы с уборочной справились», — указал министр.

«Но, учитывая все нюансы, будем, конечно, в первую очередь ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию, чтобы сохранить людей», — подчеркнул он.