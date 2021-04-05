Москва, , 14:08 — REGNUM В семи российских регионах борьба с лесными пожарами идёт эффективнее всего. Итоги соответствующего исследования опубликованы в сборнике Dynamics of Disasters: Impact, Risk, Resilience, and Solutions, кратко о них сообщает НИУ ВШЭ.

Экономисты сравнили между собой 46 российских регионов, в которых лесные пожары фиксируют по меньшей мере десять раз в году. При этом они применяли методику, подобную оценке действенности эпидемиологических мер для борьбы с пандемией коронавируса.

Алгоритм на основе метода оболочечного анализа данных позволяет определить эффективность расходования тех или иных ресурсов. В случае с пожарами сравнивали силы и средства, вложенные в сельское хозяйство и лесоводство, с частотой и обширностью пожаров.

Оказалось, что лучше всего дело обстоит в Новгородской, Пензенской, Ульяновской и Магаданской областях, Хакасии, Удмуртии и на Камчатке. Хуже всего с лесными пожарами борются в Красноярском крае, Иркутской и Свердловской областях и Башкирии.

Читайте также: Власти России и лес: дать сгнить, дать сгореть — или позволить его очистить