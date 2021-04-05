Артём Дубровский, 5 апреля 2021, 18:27 — REGNUM Уже сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ выйдет второй сезон комедийного сериала «Жуки» о трёх молодых программистах, работающих над собственным приложением во время прохождения альтернативной гражданской службы. Главные герои шоу служат в глухой деревне и параллельно пытаются решать типичные проблемы IT-стартапов, вроде настройки серверов и поиска новых конкурентных идей для приложения.
В честь этого события телеканал ТНТ и Университет ИТМО организовали в Санкт-Петербурге бизнес-завтрак, на котором начинающие предприниматели представили свои инновационные разработки. Умная верхняя одежда с подогревом, цифровой тренажер по удаленному обучению игре на гитаре, виртуальная реальность для профориентации школьников, технология производства альтернативного мяса из микроводорослей, спецтехнология по переработке органических отходов в биогаз — все эти проекты, по мнению юных стартаперов, смогут сделать жизнь в деревнях Ленобласти комфортнее, интереснее и продуктивнее.
Всего на мероприятии были представлены шесть необычных разработок для модернизации жизни в современной деревне. Среди них:
WARMR
WARMR — это электронный текстиль с функцией подогрева на основе технологии печатной электроники. За последний год проект студентов ИТМО стал победителем и призером международных конкурсов и грантов. Он получил: призовое место в международном конкурсе Eureka International Innovation & Entrepreneurship Competition 2020 в Австралии; 3-е место в международном конкурсе China-Jinan International High Level Talents Innovation and Entrepreneurship Competition в Китае; стал финалистом премии в области молодежного предпринимательства Rusbase Young Awards; победителем в конкурсе грантов «Университет ИТМО — Газпром нефть» в номинации «Прототип», а также обладателем гранта Endowment Fund «STUDENT INNOVATIVE IDEAS». В данный момент проект входит в топ-200 участников международного конкурса Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge.
Стоит также отметить, что 31 марта 2021 года WARMR и Red Fox, ведущий российский производитель функциональной одежды и экипировки для экстремального спорта и активного отдыха, подписали меморандум о взаимопонимании о совместной глобальной стратегии развития.
Noli
Noli — это цифровой тренажер для обучения игре на гитаре, рассчитанный на новичков в музыке с ограниченными возможностями здоровья. Проект привлёк первые «ангельские инвестиции» из США после десятков позитивных откликов от магазинов музыкальных инструментов в США. В марте стартап подписал письмо о намерениях на приобретение до 1000 устройств от фонда музыкального развития BeInstrumental. Интерес к сотрудничеству подтвердил филиал UNESCO в Ливерпуле (Великобритания). В настоящее время компания привлекает $500 тыс. для организации производства, разработки приложения и выхода на краудфандинг.
Algafood
Algafood — это инновационная технология производства белковых добавок из микро‑ и макроводорослей.
VR Intern
VR Intern — это цифровая платформа профориентации школьников, в которой используются современные технологии виртуальной реальности.
Ion Track
Ion Track — это экспресс-тест слюны для определения уровня содержания важнейших макроэлементов и составления персональных рекомендаций по правильному питанию.
Wisesoil
Wisesoil — это технология повышения эффективности переработки органических отходов в биогаз и удобрения. Компания уже осуществляет продажи в девяти странах с ежегодным приростом выручки в 100%. Клиентами стартапа вне биогазовой отрасли являются такие компании, как Carlsberg, Русал, Rendez-vous, «Русский продукт» и др.
После презентации всех проектов молодые разработчики и сотрудники Университета ИТМО первыми посмотрели премьерные серии второго сезона «Жуков». По итогам они провели небольшую дискуссию и отдельно отметили актуальность поднятой в сериале проблематики.
Все стартапы, представленные на бизнес-завтраке, были вынесены на суд экспертов, представляющих венчурный капитал. Авторы проектов получили рекомендации и комментарии от профессионалов, а также возможность лично пообщаться с потенциальными инвесторами.