5 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Телеканал ТНТ и Университет ИТМО организовали в Санкт-Петербурге бизнес-завтрак, на котором начинающие предприниматели представили свои инновационные разработки, призванные улучшить жизнь в деревнях.

Артём Дубровский, , 18:27 — REGNUM Уже сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ выйдет второй сезон комедийного сериала «Жуки» о трёх молодых программистах, работающих над собственным приложением во время прохождения альтернативной гражданской службы. Главные герои шоу служат в глухой деревне и параллельно пытаются решать типичные проблемы IT-стартапов, вроде настройки серверов и поиска новых конкурентных идей для приложения.

Бизнес-завтрак в ИТМО Пресс-служба ТНТ

В честь этого события телеканал ТНТ и Университет ИТМО организовали в Санкт-Петербурге бизнес-завтрак, на котором начинающие предприниматели представили свои инновационные разработки. Умная верхняя одежда с подогревом, цифровой тренажер по удаленному обучению игре на гитаре, виртуальная реальность для профориентации школьников, технология производства альтернативного мяса из микроводорослей, спецтехнология по переработке органических отходов в биогаз — все эти проекты, по мнению юных стартаперов, смогут сделать жизнь в деревнях Ленобласти комфортнее, интереснее и продуктивнее.

Антон Гопка, декан Университета ИТМО «В ИТМО учится много ребят из всех регионов России. Наши студенты придумывают яркие идеи, в том числе для модернизации жизни в деревне. Если у вас есть проект, который способен изменить жизнь к лучшему, то вы можете поучаствовать в конкурсе портфолио в ближайшие пару месяцев. Он позволяет поступить без экзаменов на бесплатную магистратуру по программе «Инновационное предпринимательство». Мы смотрим на наиболее сложные проекты и стараемся им помочь: найти инвесторов и выйти на международный рынок».

Всего на мероприятии были представлены шесть необычных разработок для модернизации жизни в современной деревне. Среди них:

WARMR

WARMR — это электронный текстиль с функцией подогрева на основе технологии печатной электроники. За последний год проект студентов ИТМО стал победителем и призером международных конкурсов и грантов. Он получил: призовое место в международном конкурсе Eureka International Innovation & Entrepreneurship Competition 2020 в Австралии; 3-е место в международном конкурсе China-Jinan International High Level Talents Innovation and Entrepreneurship Competition в Китае; стал финалистом премии в области молодежного предпринимательства Rusbase Young Awards; победителем в конкурсе грантов «Университет ИТМО — Газпром нефть» в номинации «Прототип», а также обладателем гранта Endowment Fund «STUDENT INNOVATIVE IDEAS». В данный момент проект входит в топ-200 участников международного конкурса Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge.

Стоит также отметить, что 31 марта 2021 года WARMR и Red Fox, ведущий российский производитель функциональной одежды и экипировки для экстремального спорта и активного отдыха, подписали меморандум о взаимопонимании о совместной глобальной стратегии развития.

Noli

Noli — это цифровой тренажер для обучения игре на гитаре, рассчитанный на новичков в музыке с ограниченными возможностями здоровья. Проект привлёк первые «ангельские инвестиции» из США после десятков позитивных откликов от магазинов музыкальных инструментов в США. В марте стартап подписал письмо о намерениях на приобретение до 1000 устройств от фонда музыкального развития BeInstrumental. Интерес к сотрудничеству подтвердил филиал UNESCO в Ливерпуле (Великобритания). В настоящее время компания привлекает $500 тыс. для организации производства, разработки приложения и выхода на краудфандинг.

Algafood

Algafood — это инновационная технология производства белковых добавок из микро‑ и макроводорослей.

Бизнес-завтрак в ИТМО Пресс-служба ТНТ

VR Intern

VR Intern — это цифровая платформа профориентации школьников, в которой используются современные технологии виртуальной реальности.

Ion Track

Ion Track — это экспресс-тест слюны для определения уровня содержания важнейших макроэлементов и составления персональных рекомендаций по правильному питанию.

Бизнес-завтрак в ИТМО Пресс-служба ТНТ

Wisesoil

Wisesoil — это технология повышения эффективности переработки органических отходов в биогаз и удобрения. Компания уже осуществляет продажи в девяти странах с ежегодным приростом выручки в 100%. Клиентами стартапа вне биогазовой отрасли являются такие компании, как Carlsberg, Русал, Rendez-vous, «Русский продукт» и др.

После презентации всех проектов молодые разработчики и сотрудники Университета ИТМО первыми посмотрели премьерные серии второго сезона «Жуков». По итогам они провели небольшую дискуссию и отдельно отметили актуальность поднятой в сериале проблематики.

Декан Университета ИТМО Антон Гопка. «В жизни точно так же, как и в сериале, — наши студенты делают глобально конкурентоспособные проекты. Где бы ни были идейные вдохновители проектов, я уверен, что при фундаментальном подходе и личной отдаче вы сможете сделать наукоёмкий стартап и покорить с ним мир».

Все стартапы, представленные на бизнес-завтраке, были вынесены на суд экспертов, представляющих венчурный капитал. Авторы проектов получили рекомендации и комментарии от профессионалов, а также возможность лично пообщаться с потенциальными инвесторами.