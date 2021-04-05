Москва, , 14:05 — REGNUM Несмотря на период пандемии и экономический кризис, агропром России показал выдающийся результат в урожае зерна. Об этом 5 апреля заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Что касается растениеводства, по данным Росстата, в чистом весе аграрии собрали в 2020 году 133,5 млн тонн зерна. Этот урожай 2020 года на 12% больше, чем в среднем за пять лет», — заявил Патрушев.

«То есть в принципе у нас это второй в истории урожай, и достаточно неплохо аграрии сработали. Конечно, погода помогла, ну и в целом, я считаю, работа аграриев достаточно достойно была выстроена», — указал он.