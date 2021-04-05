Оренбург, , 14:04 — REGNUM В Оренбургской области продлены ограничения, которые накладывают запрет на работу кальянных, ночных клубов и продажу напитков на розлив, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Губернатор Денис Паслер внёс изменения в Указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции». Ограничительные меры продлены до 19 апреля.

Также в силе остается масочный режим общественных местах и транспорте. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье с конца марта 2020 года выявлен 40 431 случай заражения коронавирусом. Ежедневно фиксируется менее 90 случаев. Самый низкий суточный показатель за месяц отмечен 10 марта — 70 фактов.

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