Москва, , 14:02 — REGNUM Доступность топлива для нужд сельского хозяйства остаётся на удовлетворительном уровне, чего нельзя сказать о ситуации с минеральными удобрениями. Об этом 5 апреля заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Несколько слов скажу про летнее и зимнее дизельное топливо: был по сравнению с прошлым годом незначительный подъём цен, но, тем не менее, мы работаем с ФАС и Минэнерго, контролируем эту ситуацию», — заявил Патрушев.

По его словам, рост пришёлся в основном на бензин.

«Несколько хуже у нас ситуация встаёт по минеральным удобрениям. Там по прошлому году фиксировался рост цены от 10% до 41% в разных составляющих. В этом, текущем году тоже несколько подросла стоимость минеральных удобрений. И мы, соответственно, вместе с Минпромторгом, ФАС, субъектами, союзами проводим совещания, чтобы обеспечить в полном объёме минеральными удобрениями в посевную наших аграриев», — указал министр.«Думаю, что справимся. И отмечу, что дефицита удобрений не прогнозируется. Мы видим, что у нас ежегодно всё больше и больше удобрений вносится. В 2021 году, надеюсь, достигнем покателя 55 кг на 1 га пашни», — подчеркнул он.