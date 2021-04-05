Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом 5 апреля сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своей странице в соцсети Twitter.

«Корабль компании SpaceX Crew Dragon отстыкован от переднего порта модуля Harmony в 6:30 (13:30 мск) утра по восточному времени», — говорится в сообщении.

При этом известно, что на борту корабля, который называется Resilience, находятся четыре астронавта — три американца Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также представитель Японии Соити Ногути.

Также указывается, что корабль перемещается к верхнему порту того же модуля для того, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon — Endeavour, который должен прибыть на МКС 23 апреля и доставить на станцию американцев Шейн Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля стало известно, что общие финансовые потери NASA в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции составили около $3 млрд.