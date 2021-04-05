Джакарта, , 14:00 — REGNUM Правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу на 14 дней, до 19 апреля 2021 года, сообщает Kompas.

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Ограничения продлили в 20 провинциях Индонезии с 6 по 19 апреля 2021 года.

Власти Индонезии также ввели ограничения ещё в пяти индонезийских провинциях, а именно в провинциях Северный Калимантан, Ачех, Южная Суматра, Риау и Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1,5 млн носителей коронавируса.

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