Красногорск, , 14:08 — REGNUM В 2021 году на территории Подмосковья планируется развернуть около 600 летних кафе. Об этом 5 апреля сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Размещение сезонных объектов общественного питания на территории региона началось с 1 апреля. Заведения должны будут работать с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Предполагается, что летние кафе в области будут работать до 15 ноября.

«Сезонные кафе пользуются большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. Монтаж летних точек кафе и ресторанов начался в регионе 1 апреля. В этом году при благоприятных погодных условиях ожидается открытие порядка 600 летних кафе», — заявил глава регионального минсельхоза.

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