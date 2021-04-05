Москва, , 13:59 — REGNUM В деле бывшего полицейского Алексея Смирнова, который оказался на скамье подсудимых за расстрел сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, поставлена точка. Решение сегодня, 5 апреля, вынес Московский городской суд, признавший Смирнова виновным и приговоривший его к 19 годам лишения свободы.

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Отбывать наказание бывший страж порядка будет в колонии строгого режима. Он также лишён специального звания старшего прапорщика полиции. Кроме того, суд взыскал с него 3,5 млн рублей в пользу родственников убитого сотрудника полиции.

Напомним, государственный обвинитель просил приговорить Смирнова к 22 годам колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» сотрудники отдела собственной безопасности Максим Веялко и Алексей Лимонов попытались задержать полицейского Алексея Смирнова, предполагая его причастность к взятке в размере 2 тыс. рублей. Страж порядка несколько раз выстрел по ним.

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В результате один из сотрудников ОСБ погиб, второй доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, и там скончался. Уголовное дело было возбуждено по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».