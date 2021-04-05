Уфа, , 14:03 — REGNUM Сотрудников колледжа подозревают в хищении более пяти млн рублей, которые были предназначены для детей-сирот в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в прошлом году в Илишевском районе подозреваемые руководитель Башкирского аграрно-технологического колледжа с четырьмя работниками бухгалтерии захотели похитить деньги, которые были предназначены на выплату стипендии, на обеспечение питанием, обмундированием детей-сирот и учеников из малообеспеченных семей.

Следователи считают, что по его указанию сотрудники бухгалтерии сформировали фиктивные банковские платежки и списки, в которые были внесены ложные сведения о получателях выплатах.

«В результате бюджетные средства в размере более 5,3 млн рублей были перечислены на банковские карты, оформленные на работников бухгалтерии, которыми сообщники распорядились по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мужчину в Башкирии обвинили в мошенничестве, в результате которого у сироты были похищены более 500 тысяч рублей.