Тамбов, , 13:58 — REGNUM Полузащитники футбольного клуба «Тамбов» Александр Еркин и Дмитрий Герман, которые 25 марта были отстранены руководством команды от занятий, вернулись к тренировкам. Об этом 5 апреля передает Sport24.

РФС заподозрил Еркина и Германа в игре на ставках. Отмечается, что подозрения возникли по итогам матчей РПЛ с «Краснодаром» и «Сочи».

Ранее сообщалось, что Еркин отказался от полиграфа на опросе в офисе РФС.

«Еркин, как и Герман, отказался проходить полиграф после консультаций со своим юристом. … Это связано с тем, что факты, которые им якобы вменяют, отсутствуют, поэтому причины проходить детектор лжи они не видели», — цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.