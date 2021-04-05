Москва, , 13:56 — REGNUM Действительно, прирост численности населения в Севастополе в 2018—2020 гг. .один из самых высоких в России. Основной фактор роста численности населения Севастополя — море и мягкий климат, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Комфортный морской климат как магнит притягивает население из других регионов России. Только за два последних года за счёт приезжих численность жителей города увеличилась на 38 тыс. 382 человека.

С учетом выбывших, миграционный прирост составил 13 877 человек (5,9 тыс. человек в 2019 г. и ещё 7,9 тыс. в 2020 году), что при численности несения 436 тыс. 770 человек дало только в 2020 году прирост 1,82%.

К сожалению, море — это практически единственный фактор, который «перекрывает» многие минусы: низкая заработная плата (71-е место в России 32,4 тыс. рублей средняя заработная плата в январе 2021 года).

Да и качество жизни за два последних года ухудшилось. В рейтинге качества жизни в 2020 году Севастополь занимал уже 19-е место (54,249), в 2019 году был на 17-м месте.

Все это, безусловно, влияет и на рождаемость населения. К сожалению, общая тенденция снижения не миновала и этот субъект: за весь 2020 год родились 4225 детей, естественная убыль населения — 2021 человек; в 2019 году естественная убыль — 1548 человек.

Конечно, с учетом того, что в большинстве случаев переезжают молодые, большинство которых занято в неформальном секторе экономики, их поддержка могла бы способствовать повышению рождаемости.

Но поддержка должна быть адресной и эффективной. Для выполнения этого условия необходимы достоверные данные о населении, основным источником которых является перепись населения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольший прирост численности в России в 2018—2020 гг. наблюдался в Севастополе (16,8%), Ингушетии (5,6%), Ленинградской области (4,3%).

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