Волгоград, 5 апреля 2021, 13:57 — REGNUM Уголовное дело о надругательство над телами умерших и местами их захоронения возбуждено в отношении 29-летнего жителя посёлка Иловля Волгоградской области. Мужчина зажёг сигарету от Вечного огня в Центральном районе Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе регионального УМВД.
Молодой человек 4 апреля поднялся по ступеням к Вечному огню братской могилы на Аллее Героев. Там он зажёг сигарету, а затем отправился по своим делам. Злоумышленника задержал наряд патрульно-постовой службы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трёх месяцев.