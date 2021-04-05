Волгоград, , 13:57 — REGNUM Уголовное дело о надругательство над телами умерших и местами их захоронения возбуждено в отношении 29-летнего жителя посёлка Иловля Волгоградской области. Мужчина зажёг сигарету от Вечного огня в Центральном районе Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Молодой человек 4 апреля поднялся по ступеням к Вечному огню братской могилы на Аллее Героев. Там он зажёг сигарету, а затем отправился по своим делам. Злоумышленника задержал наряд патрульно-постовой службы.

«Очень хотелось закурить. Не оказалось огня. Увидел рядом огонь и просто пошёл к нему. Я знал о том, что это Вечный огонь, что это памятник, дань падшим воинам, но, тем не менее, покурил. Алкоголь в крови был, да», — пояснил на допросе задержанный.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трёх месяцев.