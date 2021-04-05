Киев, 5 апреля 2021, 13:56 — REGNUM Украина вплотную приблизилась к началу широкомасштабной войны в Донбассе. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 5 апреля в своём телеграм-канале.
Кива отметил, что войну приближают власти Украины в лице президента Владимира Зеленского, который проводит политику «правового беспредела».
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности ВСУ к наступлению. По его словам, нужен только приказ из Киева для начала военной операции.
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