Киев, , 13:56 — REGNUM Украина вплотную приблизилась к началу широкомасштабной войны в Донбассе. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 5 апреля в своём телеграм-канале.

«Могу с полной уверенностью заявить, что мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе, которая охватит всю Украину, а значит тысячи новых смертей наших граждан, и чем их будет больше, тем для власти лучше», — сообщил он.

Кива отметил, что войну приближают власти Украины в лице президента Владимира Зеленского, который проводит политику «правового беспредела».

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности ВСУ к наступлению. По его словам, нужен только приказ из Киева для начала военной операции.

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